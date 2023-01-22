المصرف العراقي للتجارة يؤكد احتساب سعر الصرف بـ(1465) دينار

2023/01/22 | 21:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأحد، احتساب سعر الصرف بـ(1465) دينارا للدولار الواحد لعمليات تحويل العملة باستخدام البطاقة الالكترونية.

وذكر المتحدث الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان أنه "تقرر احتساب سعر الصرف بــ(1465) دينارا للدولار الواحد لعمليات تحويل العملة في حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت (online) وبحسب تعليمات البنك المركزي العراقي".

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