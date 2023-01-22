الوقف السني يعلن غداً أول أيام شهر رجب

2023/01/22 | 21:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد ديوان الوقف السني، الأحد، أول أيام

شهر رجب الأصب.





وذكر بيان للديوان إنه "نظراً لثبوت

رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي

فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في

ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد

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