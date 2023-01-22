توب 5: انقسام عربي حول اجتماع طرابلس.. و

2023/01/22 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انقسام عربي حول اجتماع طرابلس وسط انتقادات ليبية، وإقالة نتنياهو رئيس حزب شاس من منصبه في حكومته الجديدة، وقتلى في إطلاق نار جماعي في أمريكا، وسبب تمسك الغرب بإرسال دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا، وصولا إلى أول ظهور لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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