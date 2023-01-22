2023/01/22 | 21:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرا لزيادة الاعداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يأمر بوقف العمل بالدراسة على نفقة وزارة الدفاع (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يأمر بوقف العمل بالدراسة على نفقة وزارة الدفاع (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).