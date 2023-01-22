2023/01/22 | 21:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GNuojd_sc90

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني .. قرار وتدافع ورغبة تخنق الموانع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني .. قرار وتدافع ورغبة تخنق الموانع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).