2023/01/22 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، الدول الإسلامية لجعل احترام مقدساتها معياراً لعلاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية.وأوضح المكتب الإعلامي لتحالف الفتح في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “العامري استنكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري: التجاوز على قداسة “القرآن” هي فعال دنيئة لبث الكراهية وتهديد السلام العالمي المركز الخبري الوطني.

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