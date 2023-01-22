التجارة: ضبط كميات كبيرة من الرز ومواد غذائية منتهية الصلاحية في الديوانية

2023/01/22 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن تمكن فرقها الرقابية وبالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط كميات من الرز التايلندي المخزون في أحد المحلات التجارية بمحافظة الديوانية، إضافةً إلى ضبطها لمواد غذائية غير مثبت عليها تاريخ الانتاج والنفاذية مع ضبط جهاز خاص بطبع تاريخ النفاذية على المواد الغذائية.أكد ذلك […]

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