2023/01/22 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 76Dau8ZV_Oc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصاعد وتيرة أعمال الجهد الخدمي الحكومي في جانب الرصافة | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصاعد وتيرة أعمال الجهد الخدمي الحكومي في جانب الرصافة | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).