2023/01/22 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الجمهوري الأميركي برايان فيتزباتريك، الأحد، إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد، عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت، إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة بدل مبلغ ثابت.. خطة "مشتركة" لنزع فتيل أزمة سقف الدين الأميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسبة بدل مبلغ ثابت.. خطة "مشتركة" لنزع فتيل أزمة سقف الدين الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).