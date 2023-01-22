2023/01/22 | 21:57 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تواجه TikTok مزاعم تتعلق بجمع البيانات، تحذر وكالة التجسس الكنديين من حماية أنفسهم.يقول الرجل الذي يشرف على الأمن السيبراني للحكومة الفيدرالية إن الكنديين يجب أن يكونوا حذرين من التطبيقات التي يمكن أن تترك بياناتهم في “الأيدي الخطأ” – وهو تحذير يأتي في الوقت الذي يواجه فيه تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok الذي يتمتع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس المركز الكندي للأمن يحذر من استخدام تطبيق التيك توك، تعرف على التفاصيل شبكة القيقب الدولية.

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