الكهرباء تكشف عن المرحلة المقبلة في الربط الخليجي

2023/01/22 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن المرحلة المقبلة في الربط الخليجي.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”حتى الان لم تكتمل مشاريع الربط الخليجي؛ لكن تم انجاز مراحل متقدمة تجاه هذا الربط”.واشار العبادي الى “التفاوض حالياً مع هيأة الربط الخليجي على انشاء خط يربط محطة الفاو داخل العراق ومحطة الوفرة داخل الكويت”.وكان العابدي اعلن في وقت سابق، بان الربط الخليجي يحتاج من 24-36 شهراً وسيكون العراق رابطاً بين دول اسيا وافريقيا.واشار الى فرض دول الخليج سعر تعريفة الكهرباء اعلى من اسعار السوق.ومطلع عام 2020، أعلن العراق تنفيذ خطة الربط الكهربائي مع تركيا، عبر إقليم كردستان.ومؤخرا، يجري العراق مباحثات مع عدة دول خليجية أبرزها السعودية، لاستيراد الكهرباء، فيما اعتمد خلال سنوات مضت على إيران في إمدادات الكهرباء باستيراد 1200 ميغاوات.ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود، إذ ينتج نحو 21 ألف ميغاوات، بينما يتجاوز الاحتياج الفعلي نحو 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في القطاع.

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