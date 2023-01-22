بعد أن انتقدهم.. جماهير مانشستر سيتي ترد على بيب غوارديولا بطريقة خاصة

2023/01/22 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت جماهير نادي مانشستر سيتي على تصريحات المدير الفني للفريق، بيب غوارديولا، التي هاجمهم من خلالها.

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