2023/01/22 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، حيث كشف عن إجرائها قبل شهر من الموعد المخطط لها.وجاءت تصريحات أردوغان في اجتماع مع شباب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اردوغان: الانتخابات الرئاسية ستُجري قبل موعدها بشهر المركز الخبري الوطني.

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