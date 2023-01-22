الكناني: بإمكان الحكومة اتخاذ هذه الخطوات لتقليل شراء الدولار والحد من ارتفاعه

2023/01/22 | 22:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، ان الحكومة بإمكانها تخويل وزارتي التجارة والصحة لاستيراد البضائع والمواد الغذائية والأدوية من اجل بيعها على التجار وأصحاب المذاخر بالدينار وضمان عدم زيادة الطلب على الدولار وبالتالي خفض قيمته.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “سعر صرف الدولار بحاجة ماسة الى إجراءات سريعة وعاجلة من الحكومة والجهات المختصة من اجل إيقاف الارتفاع المتزايد، حيث ان سعر الصرف وفي حال عدم المعالجة فأنه سيصل خلال ستة اشهر مقبلة الى 300 الف دينار لكل 100 دولار”.

وأضاف ان “الحكومة يجب ان تتخذ قرار بأسرع وقت ممكن، من خلال تخويل وزارة التجارة وشركاتها باستيراد البضائع المطلوبة في السوق بهدف بيعها للتاجر وبالتالي ضمان عدم زيادة الطلب على العملة، فضلا عن الايعاز لوزارة الصحة باستيراد الادوية لتوزيعها على الصيدليات بما يضمن عدم لجوء المذاخر الى الاستيراد وطلب الدولار من اجل إتمام عملها”.

وبين ان “الوزارات المذكورة وفي حال قيامها بالاستيراد فأنها ستشتري البضائع من الخارج بالسعر الرسمي للدولار، فضلا عن كونها لن تحتاج الى فتح اعتمادات مصرفية وتتجاوز مسألة النقل واجوره، مايتيح للتاجر سهولة الحصول على البضاعة بالدينار العراقي وتجنب فتح الاعتماد وشراء الدولار”.

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