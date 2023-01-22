العمليات المشتركة: عملياتنا العسكرية مستمرة دون أي توقف

2023/01/22 | 22:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، استمرار العمليات العسكرية ضد الارهاب في بغداد وعموم المحافظات.وقال الناطق باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”العمليات العسكرية مستمرة ولن يكون هنالك اي توقف، وجميع العمليات التي تنفذ بناء على جهد استخباري وامني مشترك، وبتوجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة”.واضاف الخفاجي، ان “القوات الامنية تركز كثيرا على مناطق شمال بغداد وباعتماد كامل على الجهد الاستخباري”.ونفذت يوم امس السبت، ضربة جوية في قاطع شمال شرقي الدوز في صلاح الدين، حيث شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية وعثرت على خمس جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة.

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