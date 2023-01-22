اعتقال متهم وضبط عجلته المعدة لتهريب المشتقات النفطية في ديالى

2023/01/22 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن اعتقال متهم وضبط عجلته المعدة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة ديالى.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “منتسبو سيطرة شرطة نفط الخالص – العظيم التابعة الى لواء شرطة الطاقة الرابع، ألقوا القبض على متهم بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلته المحورة بشكلٍ مخفي في […]

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