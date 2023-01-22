صحيفة أجنبية: الامريكيون اتصلوا أكثر من (عشرة) مرات بالسوداني حول سعر الصرف وتهريب الدولارات

2023/01/22 | 23:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: افاد صحيفة المونيتور، بنسختها الانكليزية، الاحد، ان الاقتصاد العراقي يعاني من...

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