2023/01/22 | 23:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن تنفيذها عمليَّتي...

ظهرت المقالة صرفيات ورواتب لحمايات فضائية لآبار النفط في شركة نفط الشمال أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرفيات ورواتب لحمايات فضائية لآبار النفط في شركة نفط الشمال) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرفيات ورواتب لحمايات فضائية لآبار النفط في شركة نفط الشمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).