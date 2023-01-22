برشلونة يحقق الأهم ويعزز صدارته

2023/01/22 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضغط برشلونة بقوة في بداية المباراة ونجح في ترجمة سيطرته الى هدف رائع عبر بيدري (35)، لكن مستواه تراجع في الشوط الثاني ولم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

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