2023/01/22 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى الثقافي في المتنبي يضيّف الشكرجي: لا أحب الخروج عن النص فهو يربك العمل بغداد – ياسين ياس ضيف الملتقى الثقافي في المتنبي الجمعة الماضية وبالتعاون مع المركز الثقافي البغدادي الفنان جواد الشكرجي للحديث عن مسيرته الفنية على قاعة جواد سليم , بجلسة أدار حوارها الروائي صادق الجمل قائلا( (تخرج الشكرجي من معهد الفنون الجميلة […]

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