2023/01/22 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن العلوي في رسم كاريكاتير دبي – محسن حسين اعجبني جدا هذا الرسم الكاريكاتيري للصديق الكاتب الكبير حسن العلوي.حسب رايي ان الرسام لخص بخطوطه مسيرة العلوي الصحفية حاملا سيفه القلم ضد الطغاة والفاسدين.الرسم ارسله لي عام 2018 الاخ حسن العلوي وهو بريشة فنان مقتدر هو عبد الحسن عبد علي. تحية لهما.

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