2023/01/22 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشق الضاد – علي الخالدي صباح الورد صباح التألق والابداع الدكتور الموسيقار المخترع وليد فرمان لم يأت هذا القرار اعتباطاً وانما هو جاء بعد قراءة متأنية لتاريخك وقدراتك الفنية الزاخرة وعشقك للضاد وجمالياته ولوطنك العراق الحبيب،وطن الحرف الأول والقصيدة الأولى والقيثار الأول والمعجم الأول والمسلة الأولى والرابطة الأولى في العالم للدفاع عن اللغة العربية.دمت […]

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