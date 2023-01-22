2023/01/22 | 23:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bNRhUMmd7eQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكلاب المسعورة تؤرق أهالي الموصل | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكلاب المسعورة تؤرق أهالي الموصل | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).