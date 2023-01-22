2023/01/22 | 23:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YtBZsWToPH0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تحتضن احتفالية مراسم استلام وتسليم مهام قيادة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تحتضن احتفالية مراسم استلام وتسليم مهام قيادة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).