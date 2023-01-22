الخدمات النيابية: لدينا باكورة قوانين خاصة بتمليك الاراضي

2023/01/22 | 23:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاحد، بامتلاكها باكورة من القوانين الخاصة بتمليك الاراضي للمواطنين.وقال نائب رئيس اللجنة، باقر الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”اللجنة تسعى لتشريع قوانين لايكون فيها ضرر للمواطن او الدولة، بحيث لايتم التعدي على الاراضي الحكومية من قبل اي جهة”.واوضح، ان “هدفنا الاساسي بان يكون لكل عائلة منزل، وهنالك ارادة سياسية ذاهبة الى حل ازمة السكن في البلاد عبر تشريع قانون يمنحهم تلك الحقوق الدستورية”.وتابع الساعدي، ان “اللجنة على وجه الخصوص لديها باوكورة من القوانين الخاصة بتمليك الاراضي للمواطنين”.

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