عضو في المالية النيابية: ارتفاع صرف الدولار سيستمر وأذرع خارجية ورائها

2023/01/22 | 23:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع عضو في اللجنة المالية النيابية، استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال أحمد مظهر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”لا يوجد أي مؤشرات على سيطرة الحكومة على ارتفاع اسعار صرف الدولار حتى الآن”.

وأضاف “نتوقع استمرار ارتفاع أسعار الصرف” مبيناً ان “الأسباب أكبر حتى من الحكومة ومن المؤكد ان هنالك اأذرع خارجية وراء ذلك الارتفاع”.

وأكد الجبوري ان “المواطن الفقير يعتبر المتضرر الإساسي من ارتفاع صرف الدولار”.

وتواجه الحكومة ضغوطاً شعبية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وانعكاسه على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

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