شرطة البصرة تكشف حقيقة وقوع

2023/01/23 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة شرطة البصرة، الأحد، وقوع "مشاجرة عشائرية" شمالي المحافظة.

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