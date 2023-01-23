2023/01/23 | 00:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قد يضطر كثير من الناس إلى الجلوس لفترات طويلة، خاصة خلال العمل المكتبي، وهو ما ينطوي على مخاطر صحية أبرزها زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب.وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية أن المشي يعتبر بمثابة حل سحري يمكن أن يعكس الآثار الصحية الضارة للجلوس لفترات طويلة.وقالوا إن الأمر قد […]

ظهرت المقالة حل سحري يقلل مخاطر الجلوس لفترات طويلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حل سحري يقلل مخاطر الجلوس لفترات طويلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حل سحري يقلل مخاطر الجلوس لفترات طويلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).