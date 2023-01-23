2023/01/23 | 00:53 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: غرد عبد الرحمن الجبوري..
المسلة – متابعة – وكالات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات الى عدم التظاهر امام البنك المركزي: تضليل واضح لارادتك وتأثيرك) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسلة – متابعة – وكالات...
ظهرت المقالة دعوات الى عدم التظاهر امام البنك المركزي: تضليل واضح لارادتك وتأثيرك أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات الى عدم التظاهر امام البنك المركزي: تضليل واضح لارادتك وتأثيرك) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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