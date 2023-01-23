بايدن يؤكد أن معركة صون الحق في الإجهاض

2023/01/23 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب الرئيس الديموقراطي على تويتر "علينا الاحتفال اليوم بالذكرى الخمسين لقانون رو ضد ويد، القانون الذي كان يضمن طيلة عقود الحق في الإجهاض على كامل الأراضي الأميركية".

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