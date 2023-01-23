قوة أمنية تشتبك مع مطلوبين للقضاء في واسط

2023/01/23 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، أن قوة تابعة لها اشتبكت مع مطلوبين للقضاء في محافظة واسط.

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