2023/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السوداني يواجه أزمات مركبة تخص انخفاض قيمة الدينار والاستيراد الخاص واستحقاق الاصلاح بغداد – عبدالحسين غزال شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته للمحكمة الاتحادية، دعم حكومته للقضاء ومكافحة الفساد وحرصها على الالتزام بالسياقات القانونية.
وتتكثف الجهود في محاولة الحكومة العراقية تكوين جبهة تنفيذية قضائية ينضم إليها مجلس النواب لمحاربة آفة الفساد […]
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وتتكثف الجهود في محاولة الحكومة العراقية تكوين جبهة تنفيذية قضائية ينضم إليها مجلس النواب لمحاربة آفة الفساد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:جبهة تنفيذية قضائية لتنسيق مكافحة الفساد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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