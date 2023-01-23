2023/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني‭ ‬يواجه‭ ‬أزمات‭ ‬مركبة‭ ‬تخص‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬والاستيراد‭ ‬الخاص‭ ‬واستحقاق‭ ‬الاصلاح بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ شدد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للمحكمة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬دعم‭ ‬حكومته‭ ‬للقضاء‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالسياقات‭ ‬القانونية‭.‬وتتكثف‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تكوين‭ ‬جبهة‭ ‬تنفيذية‭ ‬قضائية‭ ‬ينضم‭ ‬إليها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لمحاربة‭ ‬آفة‭ ‬الفساد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق‭:‬جبهة‭ ‬تنفيذية‭ ‬قضائية‭ ‬لتنسيق‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق‭:‬جبهة‭ ‬تنفيذية‭ ‬قضائية‭ ‬لتنسيق‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).