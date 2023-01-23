‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف

2023/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ليست‭ ‬عيون‭ ‬المدرب‭ ‬ومساعديه‭ ‬والكادر‭ ‬الإداري‭ ‬تستطيع‭ ‬وحدها‭ ‬أن‭ ‬ترصد‭ ‬امكانات‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ومواضع‭ ‬الضعف‭ ‬والقوة‭ ‬فيه،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬مراقبين‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬واللاعبين‭ ‬السابقين،‭ ‬وسواهم‭ ‬المئات‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانية‭ ‬تشخيص‭ ‬الخلل‭ ‬واقتراح‭ ‬بدائل‭ ‬الحلول‭.‬وبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرون‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بتتويج‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لوضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬بناء‭ […]

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