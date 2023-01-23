2023/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام ليست عيون المدرب ومساعديه والكادر الإداري تستطيع وحدها أن ترصد امكانات المنتخب العراقي ومواضع الضعف والقوة فيه، ذلك انّ هناك مراقبين من المختصين واللاعبين السابقين، وسواهم المئات يكون لديهم إمكانية تشخيص الخلل واقتراح بدائل الحلول.
وبطولة الخليج الخامسة والعشرون في البصرة التي انتهت بتتويج العراق هي فرصة ذهبية لوضع استراتيجيات بناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنتخب الرديف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبطولة الخليج الخامسة والعشرون في البصرة التي انتهت بتتويج العراق هي فرصة ذهبية لوضع استراتيجيات بناء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنتخب الرديف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنتخب الرديف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).