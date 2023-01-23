ارتياح مصري من مقررات قمة أبوظبي لدعم الاقتصاد

2023/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬اسباب‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والأردن،‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والتي‭ ‬وضعت‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الإفلاس‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ […]

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