ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة بثنائية بيلباو

2023/01/23 | 02:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد.وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، في معقل الأخير ملعب “سان ماميس”.وسجل هدفي ريال مدريد، كريم بنزيما وتوني كروس في الدقائق 24 و90.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 41 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، […]

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