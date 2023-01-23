2023/01/23 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي القوانين المعطلة والتي تعيق عمل الحكومة الحالية؟

هل يعيق عدم التصويت على مشاريع القوانين طبيعة عمل الحكومة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي وإقرار كل القوانين المعطلة.. مهمة مستحيلة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي وإقرار كل القوانين المعطلة.. مهمة مستحيلة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).