2023/01/23 | 02:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاحد.رئيس اتحاد الغرف التجارية...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: تهريب واسع للدولار ..



و النظام المصرفي عبارة عن دكاكين أولاً على المسلة.

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