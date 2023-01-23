رغم حظر طالبان.. انتشار

2023/01/23 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نترك كتبنا في المنزل وكتيباتنا في الفصل، تقول كاميلا، "إذا كان لدينا واجب منزلي، نكتبه على قطعة من الورق بقلمنا ونضعه في جيبنا".

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