2023/01/23 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي إلقاء القبض على قياديين من داعش في هجوم بري وغارة جوية شرقي سوريا، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قياديين في داعش بغارة أميركية شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قياديين في داعش بغارة أميركية شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).