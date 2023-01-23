2023/01/23 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الغزو الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يتعهد بالتصدي للفساد المستشري "على مستوى رفيع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يتعهد بالتصدي للفساد المستشري "على مستوى رفيع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).