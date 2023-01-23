حل لغز جريمة الكويت البشعة.. مواطن يغتصب فلبينية ويقتلها ويحرق جثتها

2023/01/23 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الكويت جريمة بشعة كان ضحيتها وافدة فلبينية تعرضت لـ"الاغتصاب والقتل ثم الحرق" على يد "مواطن كويتي" قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

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