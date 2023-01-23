2023/01/23 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتر أطباء خصية شاب ضربه رجل شرطة بهراوة خلال مظاهرة ضخمة في باريس، ويعتزم رفع دعوى قضائية، حسبما نقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية عن الشاب في تقرير نشر، الأحد.

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