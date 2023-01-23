هذا ما قاله رونالدو بعد أول مباراة مع النصر في الدوري السعودي

2023/01/23 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق الفوز الأول مع نادي النصر السعودي في دوري روشن، ووجه شكره للجماهير على الدعم

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