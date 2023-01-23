انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب الصينية تدعم الأسعار

2023/01/23 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، لكنها حافظت على معظم مكاسب الأسبوع الماضي على خلفية احتمالية حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.38٪، إلى 87.30 دولارًا الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا، بانخفاض 0.20٪ أيضًا، إلى 81.34 دولارًا للبرميل.

وارتفع برنت الأسبوع الماضي بنسبة 2.8٪، بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب بنسبة 1.8٪.

وقال محللو السلع في ANZ في مذكرة إن البيانات تظهر انتعاشًا قويًا في السفر في الصين بعد تخفيف قيود COVID-19، مشيرين إلى قفزة بنسبة 22٪ في الازدحام المروري على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام السابق في البلاد الخمسة عشر.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الجمعة إن أسواق الطاقة قد تضيق هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.

وتبشر القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بالخير للطلب على الوقود بعد عطلة لمدة أسبوعين.

وقال محللو ANZ "الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي".

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