أسباب تسريح آلاف العمال.. سياسات قادت شركات التكنولوجيا إلى

2023/01/23 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريحات الموظفين في قطاع التكنولوجيا "بالجملة"، مستمرة، ولا تزال الشركات الكبرى تعلن عن تسريح آلاف العمال وخطط لتخفيض العمالة.فما الذي حل بالقطاع حتى وصل إلى هذا الحد من تراجع الأرباح واللجوء إلى تنقيص المصاريف؟

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