2023/01/23 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز
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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني برئاسة وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة ديالى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الشمري.. وفد أمنى يصل ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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