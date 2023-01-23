برئاسة الشمري.. وفد أمنى يصل ديالى

2023/01/23 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني برئاسة وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة ديالى.

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