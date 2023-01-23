نقل 70 أسيراً فلسطينيا من سجن “رامون” إلى “جلبوع”

2023/01/23 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت إدارة سجون الاحتلال “الإسرائيلي” سياسة تنقل الأسرى بين السجون، وفقاً لأوامر بوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير.وافادت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ان مكتب إعلام الأسرى، ذكر أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 70 أسيراً من سجن “رامون” إلى سجن “جلبوع”.وتأتي عملية النقل هذه، بعد أقل من أسبوع من عمليات تنقل مماثلة […]

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