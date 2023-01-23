النرويج تعلن حصيلة القتلى من الروس والاوكران

2023/01/23 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين لم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.

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