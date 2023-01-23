رئيس الوزراء يحيل مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد

2023/01/23 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان "السوداني، قرر احالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد".

وأضاف، انه "كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه".

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