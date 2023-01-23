السوداني يعفي مخيف ويكلف علي العلاق بادارة البنك المركزي

2023/01/23 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر حكومي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر اعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلبه".

وأضاف المصدر ان "رئيس الوزراء كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".

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